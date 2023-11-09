Muğla'da Terör Örgütü Şüphelileri Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerine yönelik sürdürülen çalışmalarda iki şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şüpheliler tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerine yönelik sürdürülen çalışmalarda iki şüpheli yakalandı.

Jandarma ekiplerinin terör örgütü ile iltisaklı şahısların tespit edilmesi, engellenmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda haklarında PKK/KCK/PYD/YPG 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı bulunan 2 şüpheli Ortaca ve Seydikemer İlçelerinde TEM Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen operasyon ile yakalandı.

Gözaltına alınan M.E. ve H.İ.A. isimli şüpheliler tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk gönderildi. - MUĞLA