Muğla'da seçimlere yoğun ilgi

Muğla'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine yaşlılar ve gençler yoğun katılım sağlıyor.

Muğla'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine yaşlılar ve gençler yoğun katılım sağlıyor.

Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemleri Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu ile Türdü 100.Yıl İlkokulunda yaşlılar ve gençlerin katılımıyla sabahın ilk saatlerinden itibaren oy kullanımı başladı.

Huzurevi sakinlerinin yanı sıra yaşlı vatandaşlar, görevliler ile polislerin yardımıyla oylarını kullandı. Yaşlıların bastonlarla oy kullanmaya gelmesi dikkat çekti. Muğla'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı ilçe Bodrum oldu. 150 bin 651 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede, 429 sandık kuruldu. 30 sandık ve 8 bin 498 seçmenin bulunduğu Kavaklıdere ise en az sandık ve seçmen sayısının bulunduğu ilçe oldu. Muğla'da toplam 800 bin393 seçmen sandık başına giderken, 2439 sandıkta oy kullanılacak. - MUĞLA