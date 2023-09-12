Muğla'da Okul Çevresi Denetimi Yapıldı

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevresi, metruk binalar, işletmeler ve şüpheli kişiler üzerinde denetim yapıldı. Denetimlerde 133 kişi sorgulandı, 29 okul çevresi, 4 metruk bina, 70 umuma açık yer ve 41 araç kontrol edildi. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul çevresi, okul çevresindeki metruk binalar, işletmeler ve şüpheli kişiler üzerinde denetim yapıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları' üzerinde yapılan uygulamada, 133 şahıs sorgulandı, 29 okul çevresi, 4 metruk bina, 70 umuma açık yer, 41 araç kontrol edildi. Yapılan denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Denetimlerin devam edeceği açıklandı. - MUĞLA