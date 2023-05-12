Muğla'da Millet İttifakı'nda yer alan siyasi partiler Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çalışmalarına devam ediyor. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin temsilcileri, ziyaret ettikleri Menteşe'nin Esençay Mahallesi'nde onlarca çiftçi tarafından oluşturulan traktör konvoyu ile karşılandı.

ESMA TURAN

Muğla'da Millet İttifakı'nın seçim çalışmaları sürüyor. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin temsilcileri, ziyaret ettikleri Menteşe'nin Esençay Mahallesi'nde onlarca çiftçi tarafından oluşturulan traktör konvoyu ile karşılandı.

Muğla'da Millet İttifakı'nda yer alan siyasi partiler Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çalışmalarına devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Millet İttifakı'nda yer alan siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, Menteşe İlçesine bağlı Esençay Mahallesi'nde dün akşam program düzenledi. Heyeti, onlarca çifti ve vatandaş traktörleriyle oluşturdukları konvoy ve meşalelerle karşıladı.

"1 OYA İHTİYACIMIZ VAR, O OY DA SİZDE"

Programda konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şunları söyledi:

"Bizler köylüleri çok seviyoruz. Bizler, büyük önderimiz Atatürk'ün izinde, 'köylü milletin efendisidir' diyoruz. O yüzden çok hizmet yapacağız. Yerelin yanında genelin iktidarına ihtiyacımız var. Hükümetin desteği ile Esençay'a ne yaptıysak 10-20 fazlasını yapmak istiyoruz. Bunun için 2 günümüz kaldı. 2 gün sonra bu seçimi kazanıyoruz. Bütün anketlerde birinciyiz. Sayın Başkanımız artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri değil o, Türkiye'de toplumsal bir lider. 6 tane birbirine benzemez partiyi bir araya getirdi. Bunların 5 tanesi sağ parti. Süleyman Demirel'in Demokrat Partisi yanımızdaysa, Necmettin Erbakan'ın Saadet Partisi, AKP son Başbakanının Gelecek Partisi, AKP'nin ekonomi bakanının DEVA Partisi ve İYİ Parti yanımızdaysa biz artık bu işe çok yakınız. Yüzde 50 cebimizde. 1 tane oya ihtiyacımız var, o oy da sizde. Hepinizin oyunu bekliyoruz. 14 Mayıs'ta bahar gelecek, herkes kazanacak. AKP'ye ve MHP'ye oy verenler de kazanacak. Türkiye'nin kaybedeni olmayacak çünkü bu ülkeye huzur, barış gelecek. Çocuklarımızın geleceği kurtulacak. Gençlerimizin gözü yurt dışında olmayacak, ülkeye dönecekler. Artık Afganlar, Suriyeliler geri gidecek. Yurt dışına giden gençlerimiz dönecek."