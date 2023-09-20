Muğla'da Kamyonette Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kontrol noktasında durdurulan kamyonette 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kontrol noktasında durdurulan kamyonette 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Muğla il Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından; Aydın yolu polis kontrol noktasında durdurulan kamyonet içerisinde 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa ilinden Muğla'nın Menteşe ilçesine kiralık kamyonet ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı alan ekipler Aydın kontrol noktasında durdurdukları kamyonet içerisinde 5 düzensiz göçmen ile araç sürücüsü I.A.M şahıs yakaladı. Yakalanan I.A.M sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yakalanan 5 düzensiz göçmen Muğla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - MUĞLA