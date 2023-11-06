Muğla'da Kaçak Yapıların Yıkımı Protesto Edildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan kaçak yapıların yıkım çalışmaları bölge sakinleri tarafından protesto edildi. Menteşe Belediyesi ise yıkımın idari ve hukuki süreçler tamamlandıktan sonra gerçekleştirildiğini ve destek sağladığını açıkladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kıran Mahallesi'nde sabah saatlerinde sit alanı içerisinde bulunan kaçak yapıların yıkım çalışmalarına başlandı. Bölge sakinlerinin protesto ettiği yıkım işlemiyle ilgili Menteşe Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu binaların yıkımına idari ve hukuki yargı süreçleri tamamlanarak karar verildiği, Belediye'nin ilgili bakanlıklar kontrolünde gerçekleştirilen yıkımın araç, gereç ve iş gücü desteği sağladığı belirtildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kıran Mahallesi'nde sit alanı içerisinde bulunan kaçak yapılara yönelik sabah saatlerinde başlanılan yıkım çalışması bölge sakinleri tarafından protesto edildi. Tepkiler üzerine Menteşe Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının Müfettişlerince tespiti yapılan yapı yasağı bulunan sit alanlarındaki yapılar ve aynı bakanlıklar müfettişlerince imar barışı süresince usulüne uygun olmayan yapı kayıt belgesi almış olan yapıların yine bakanlık kontrolünde yıkımları yapılmaktadır. Yıkımı yapılacak olan yapılar idari ve hukuki yargı süreçleri tamamlanarak yıkım kararları kesinleşen yapılardır. Yasada yıkım işlemleri ilçe Belediyeleri tarafından Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetiminde yapılması esas olduğu için yıkımda kullanılan araç gereç ve iş gücü ilçe belediyelerince karşılanmaktadır. "