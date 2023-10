Muğla'da İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları, Muğla'da protesto edildi.

Menteşe Kötekli Mahallesi Yoğurtçu Parkı'nda toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, STK üyeleri ve üniversite öğrencileri saldırıları protesto ederek pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Ersin Er, dünyanın her neresinde olursa olsun tüm mazlumların yanında olduklarını, Filistin'in özgürlüğü meselesinde alanlardan hiçbir zaman ayrılmadıklarını söyledi.

7 Ekim'den bu yana da her zaman olduğu gibi zulmün karşısında ve mazlum kardeşlerinin yanında, alanlarda olduklarını belirten Er, "Biliyoruz ki zulme karşı her bir adımımız, her bir eylemimiz bizleri yeniden diriltir. Bu gece her zamankinden daha önemli. Terör devleti İsrail, bu akşam da başlattığı saldırılarla Gazze'yi bombalıyor. Burada bulunduğumuz şu saatlerde Gazze'deki kardeşlerimiz elektrikleri, suları, internetleri, hatları kesik halde saldırı altındalar." dedi.

Dünyanın gözü önünde soykırım yaşandığını vurgulayan Er, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçunun vicdanı olan herkesin sabrını taşırdığını dile getirdi.

Açıklamanın ardından bir süre slogan atan gruptakiler daha sonra dağıldı.