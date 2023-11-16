Muğla'da 'Germiciler' Organize Suç Örgütü Çökertildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kafes' operasyonları kapsamında, Muğla'da 'Germiciler' organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüt elebaşı Hakan Germici'nin de aralarında olduğu 10 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında Muğla'da 'Kafes' kod adlı operasyon yapıldığını açıkladı. Buna göre; Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici'nin yaptığı 'Germiciler' organize suç örgütü çökertildi. Elebaşları ile beraber toplam 15 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda silah, sahte tapu, dijital materyal ve suç geliri para ele geçirildi. Hakan Germici ile beraber 10 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Örgüt üyelerinin, kendilerine ait olmayan ev, iş yeri, taşıt ve eşyaları sahte belgelerle internet üzerinden satışa çıkararak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri tespit edildi. Bunun yanı sıra silah ticareti de yapan örgütün elebaşı Hakan Germici'nin toplam 31 suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.