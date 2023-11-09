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Muğla'da FETÖ üyesi 2 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Seydikemer ve Ortaca ilçelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle aranan 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda M.E. ve H.İ.A. isimli şüpheliler tutuklandı.