Muğla'da düzensiz göçmen operasyonu: 43 göçmen ve 4 organizatör yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 43 düzensiz göçmen ile birlikte 4 organizatör yakalandı. Operasyon, Ören Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 43 düzensiz göçmen ile birlikte 4 organizatör yakalandı

Ören Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucu 43 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, Çökertme ve Türkevleri Mahalleleri'nde göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönünde aldıkları duyum üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti. Bölgeye yapılan baskında, kaçak yollarla yurda sokulmaya çalışılan göçmenlerle birlikte Ş.Y (21), A.A.Z (17), O.T. (23) ve A.S. (52) isimli organizatör olduğu iddia edilen 4 şahsı da gözaltına alındı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin tamamlandıktan sonra Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi. - MUĞLA