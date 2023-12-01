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Muğla'da düzensiz göçmen operasyonu: 1573 göçmen yakalandı, 11 şüpheli tutuklandı

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Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 1573 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 11 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan araç, bot ve motor ele geçirildi.

Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 1573 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 11 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 16-30 Kasım arasında Muğla ve ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda 1573 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan araç, bot ve motor ele geçirildi.

Kaynak: AA / Politika

Sahil Güvenlik Komutanlığı Emniyet Müdürlüğü Muğla Göçmen Kaçakçılığı Adliye Politika Haberler

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