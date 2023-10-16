Muğla'da düzensiz göçmen operasyonu: 130 göçmen yakalandı, 6 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 130 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 130 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Bodrum, Datça, Milas ve Marmaris ilçelerinde jandarma ekiplerince operasyonlar düzenlendi.

İlçelerin ormanlık kırsal mahallelerinde yürütülen çalışmalarda 130 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 zanlıyı da gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler ile şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.