Muğla'da düzensiz göçmen operasyonu: 128 göçmen yakalandı, 10 organizatör tutuklandı

Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 128 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 10 organizatör ise kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla tutuklandı.

Muğla ve ilçelerinde 9 -15 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 128 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 organizatör tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bazı araç ve kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler Menteşe, Marmaris, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Bir haftada toplam 128 düzensiz göçmen yakalanırken kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 10 organizatör gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 organizatör, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.