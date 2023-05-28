Muğla'da Coşkulu Seçim Kutlaması

Muğla'da, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu Recep Tayyip Erdoğan'ın önde bitirmesinin ardından AK Parti ve MHP'liler kutlama yaptı.

MUĞLA'da, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu Recep Tayyip Erdoğan'ın önde bitirmesinin ardından AK Parti ve MHP'liler kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde olması, Muğla'da sevinçle karşılandı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan AK Parti ve MHP'liler, kutlama yaptı. Çalınan müzikler eşliğinde ellerindeki bayrakları sallayarak gönüllerince eğlendi.

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023