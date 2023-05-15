Muğla'da CHP 4, AK Parti 2, İYİ Parti 1 vekil çıkardı; sayılar korundu

MUĞLA'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre CHP 4, AK Parti 2 ve İYİ Parti 1 milletvekilliği kazandı.

MUĞLA'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre CHP 4, AK Parti 2 ve İYİ Parti 1 milletvekilliği kazandı. Muğla'da partiler, vekil sayılarını korudu.

Seçmen sayısının 805 bin 393 olduğu Muğla'da 727 bin 371 seçmen sandık başına gitti. Kentte katılım oranı yüzde 90,20 oldu. Muğla İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP yüzde 37,71 ile 4 milletvekili, AK Parti yüzde 24,26 oy ile 2 milletvekili, İYİ Parti yüzde 17,16 ile 1 milletvekili çıkararak 2018 yılında çıkardıkları milletvekili sayılarını korudu. Seçim sonuçlarına göre CHP'den Cumhur Uzun, Gizem Sayar Özcan, Süreyya Öneş Derici, Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi kontenjan), AK Parti'den Kadem Mete ile Yakup Otgöz, İYİ Parti'den Metin Ergun milletvekili oldu.