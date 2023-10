Muğla'da 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendi

Muğla'da, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bazı sivil toplum örgütlerinin çağrısı ile vatandaşlar, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e destek vermek amacıyla Kurşunlu Meydanı'nda toplandı. Meydanda toplanan gruplar, Filistin lehine çeşitli sloganlar attı, İsrail'i protesto etti. Kadın, çocuk, yüzlerce kişi ellerinde bayraklarla ve "Filistin'de olanlara susmayın, Kudüs'e selam, direnişe devam" yazılı pankartlarla yürüyüşe hazırlandı.

Cuma namazının kılınmasının ardından cami avlusunda toplanan vatandaşlar, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapcı eşliğinde, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı ve dualar okudu. Namazın ardından vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri Sınırsızlık Meydanı'na yürüdüler. Yürüyüşün ardından meydanda basın açıklaması yapıldı.

Açıklama İl Müftülüğünden Fatih Yaşatır tarafından okundu. Yaşatır, "Bugün burada toplanmamıza sebep olan mesele hepinizin malumudur. İnsanlık tarihinin görüp göreceği en acımasız, vahşi, sistematik, yıkıcı ve can alıcı saldırıları ile karşı karşıyayız. İşgalci İsrail'in son dönemde artan saldırıları, masum ve mazlum Filistin halkının hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olmaktadır. Bizler, tecrit edilerek adeta açık cezaevine dönüştürülmüş olan Gazze Şeridi'ne yönelik işgalci İsrail'in saldırılarını reddediyor ve şiddetle tepki gösteriyoruz. Buradan her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlayan Türkiye'nin incisi, yeryüzü cenneti, sevgi ve hoşgörü kenti Muğla'dan açıkça işgalci İsrail'e sesleniyoruz. İsrail, Gazze'ye yönelik terör saldırılarını derhal durdurmalı ve sonlandırmalıdır. Buradan asıl görevi barışı tesis etmek olan Birleşmiş Milletler'e de sesleniyoruz. Birleşmiş Milletler dünyanın gözü önünde insanlığın katledilmesini önlemelidir. Yine İslam ülkelerine ve Arap devletlerine sesleniyoruz. İslam ülkeleri ve Arap devletleri işgalci İsrail'in kural tanımazlığı ve şımarıklığı karşısında net, kararlı, cesur adımlar atmalıdır. Türkiye olarak, bölgede kalıcı bir barışın tesisi için iki devletli vizyon temelinde yapılan diplomatik girişimleri destekliyoruz. İşgalci İsrail'in saldırılarına karşı duruşumuzu sergilemek ve barışçıl bir çözüm için çalışmak, insan hakları ihlallerinin soruşturulması ve Gazze'deki sivillerin insani yardıma erişiminin derhal sağlanması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz. Gazze'de saldırılardan etkilenen masum sivillerin acil insani yardıma, temel gıdaya, tıbbi malzemelere ve güvenli barınmaya erişimi sağlanmalıdır. Buradan haykırıyoruz, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti derhal kurulmalıdır. Filistin yalnız değildir ve yalnızlığa terk edilmeyecektir. Özellikle Türk halkı maddi ve manevi her zaman tüm imkanlarıyla mazlum ve mağdur Filistin halkının yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bizler Filistin davasını sarsılmaz şekilde savunmayı sürdüreceğiz. Yaşanan katliam ve soykırıma sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe, Muğla Valisi İdris Akbıyık, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA