Muğla'da Bin 573 Yasa Dışı Göçmen Yakalandı

Muğla'da Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan Bin 573 şahıs yakalandı. Operasyonlar sonucunda 19 kişi insan kaçakçılığı suçundan adli makamlara sevk edildi.

Muğla'da 15 günde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan toplam Bin 573 şahıs yakalandı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı le mücadele çerçevesinde Sahil Güvelik, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 Ksım-30 Kasım tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda Bin 573 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Türkiye'ye yasadışı yollardan girdikleri tespit edilen Bin 573 yabancı uyruklu şahıs ülkelerine iade işlemleri için Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Yürütülen operasyonlar çerçevesinde insan kaçakçısı oldukları değerlendirilen 19 kişi adli makamlara sevk edilirken, bunlardan 11 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 8 araç, 6 bot ve 9 motor ele geçirildi. - MUĞLA