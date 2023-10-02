Muğla'da Bin 252 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'da Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda bin 252 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar kapsamında ayrıca 24 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı.

Muğla'da Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yasa dışı düzensiz göçün önlenmesine yönelik 15 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda bin 252 düzensiz gözmen yakalandı.

Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için karayolu ile Muğla'ya geldikten sonra deniz yolu ile başka ülkelere geçiş yapma aşamasında karada Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denizde ise Sahil Güvenlik ekiplerince denetimler aralıksız sürüyor.

Yapılan denetimlerde her yıl binlerce düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı organizatörü olarak değerlendirilen çok sayıda şüpheli de gözaltına alınıyor. 15 Eylül-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Muğla'da Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda bin 252 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ve oradan da sınır dışı edilmek üzere ülkelerine iade edildi

Yasadışı düzensiz göç ile akışının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 15 gün içinde 24 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. - MUĞLA