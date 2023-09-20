Muğla'da Bin 107 Düzensiz Göçmen ve 81 Organizatör Yakalandı

Muğla'da 1-15 Eylül tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda bin 107 düzensiz göçmen ve 81 organizatör yakalandı. Muğla'da düzensiz göçmenlerin kaçma girişimleri kolluk kuvvetleri tarafından engelleniyor. Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilirken, organizatörler adli makamlara sevk edildi.

Muğla'da 1-15 Eylül tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda bin 107 düzensiz göçmen ve 81 organizatör yakalandı.

Bin 480 kilometre kıyı uzunluğu bulunan Muğla'da düzensiz göçmenlerin Milas, Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye ilçelerinden özellikle gece saatlerinde lastik bot ve tekneler ile illegal yollardan kaçma girişimleri kolluk kuvvetlerince engelleniyor. İlde yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1-15 Eylül tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda toplam bin 107 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemlerinin ardından ülkelerine iade edildi. Düzensiz göçmenleri para karşılığı yasa dışı yollardan yurt dışına geçirdiği belirtilen 81 organizatör de gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi. - MUĞLA