Muğla'da Aranan 4 FETÖ Zanlısı Yakalandı

Muğla'da yapılan uygulamada durdurulan araçlarda bulunan 4 FETÖ zanlısı tutuklandı.

Muğla'da haklarında arama kaydı bulunan 4 FETÖ zanlısı, uygulama noktalarında şüphe üzerine durdurulan araçlarda yakalanarak tutuklandı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte iki ayrı noktada yapılan uygulamada şüpheli 2 araç durduruldu.

Araçlarda bulunan kişilerin yapılan kimlik sorgusunda 4 şüpheli, "FETÖ üyesi olma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından arandıkları belirlenerek gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.