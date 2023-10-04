Muğla'da 68 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 68 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Göçmenler şişme botla bırakıldıkları Boncuklu Koyu yakınlarında Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 68 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'nin Karagözler Mahallesi, Yarımada Mevkiinde bir grup düzensiz göçmen şişme botla Boncuklu Koyu yakınlarına bırakıldı. Kaçak göçmenleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye Jandarma ve Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana dağılan kaçak göçmenleri fiziki takibe alan ekipler 68 düzensiz göçmen ve 2 organizatörü yakaladı. Sahil güvenlik bota el koydu. - MUĞLA