Muğla'da 65 yaş üstü yolcu taşımacılığı sorunu çözüldü

65 yaş üstü yolcu taşımacılığında yaşanan sıkıntıları Muğla'da aldığı kararla çözen ve şoför esnafının yüzünü güldüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e Muğla, Fethiye ve Seydikemer Şoförler Odası Başkanları teşekkür ziyaretinde bulundu.

Muğla Şoförler Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler Federasyonu Muğla UKOME Temsilcisi Arif Özer, "Yıllardır süren 65 yaş üstü bedava taşımacılığı ile ilgili sorunlar her geçen büyümekteydi. Muğla'da Büyükşehir Belediye'miz ve 13 şoförler odası başkanı yaptığımız mutabakatla devletin ödediği 3 bin 375 TL'den sonra Büyükşehir şoför esnafımıza nasıl destek verebilir, araba başına mı, yolcu sayısına göre mi derken 1 yıl öncesi taşınan yolcu sayısının en yüksek oranı baz alınarak yıllık indi-bindi fiyatını hesap ettik. Bu arada kaç liralık yolcu taşıdıysa 3 bin 375 TL yolcu desteği çıktıktan sonra kalan kısmın tamamını Büyükşehir Belediyemiz tarafından şoför esnafımıza ödenecektir. 9 Kasım Büyükşehir meclisinden sonra Aralık 15'e kadar esnaflarımızın hesabına yatmaya başlayacak. Çok uğraştık, bu çalışmada büyük emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Dr. Osman Gürün'e teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Gürün; "Hem şoför esnafımızın hem vatandaşlarımızın yanındayız"

Türkiye gündemini meşgul eden 65 yaş üstü halk otobüsleri ücretsiz taşınma ile ilgili sorununun Muğla'da karşılıklı diyalog ve adaletli bir şekilde çözüldüğünü söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Ulaşım hizmetlerinden yararlanan vatandaşlarımız ve bu hizmetten evine ekmek götüren şoför esnafımız ücretsiz taşıma ve özellikle 65 yaş üstü yolcu taşımacılığı ile ilgili sorunlar yaşıyordu. Devletin şoför esnafına olan desteği ekonomik sıkıntılar, artan maliyetlerle yetersiz kalmaya başlamıştı. Ülkemizin bazı şehirlerinde şoför kooperatifleri ayın birkaç günü 65 yaş üstünü taşırız diye kararlar almaya başlamıştı. Bu sorunların Muğla'mızda yaşanmaması, vatandaşlarımızın mağdur olmaması, şoför esnafımızın da yanında olmak için şoförler odası başkanlarımızla görüştük ve destek projemizi hayata geçirdik. Kasım meclisimizden sonra Büyükşehir olarak şoför esnafımıza taşıdığı yolcu sayısına göre adaletli bir şekilde ekonomik destek sağlayacağız. Muğla'da büyük bir aileyiz ve sevgi, hoşgörü ve güler yüzün şehri Muğla'da yüzler hep gülecek. Şoförler Odası başkanlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA