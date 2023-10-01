Muğla'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan deniz yolu ile çıkış yapmaya çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içindeki göçmenler, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan deniz yolu ile çıkış yapmaya çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika