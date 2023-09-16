Muğla'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçiş yapmak isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçiş yapmak isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Hareket halindeki lastik bot durdurularak içinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin adından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika