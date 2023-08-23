Muğla'da 22 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 saat arayla 22 düzensiz göçmeni yakalarken, gözaltına alınan 2 organizatör ise çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 saat arayla 22 düzensiz göçmeni yakalarken, gözaltına alınan 2 organizatör ise çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 22 Ağustos Salı günü saat 07.35 sıralarında arandığı tespit edilen 34 MH 4839 plakalı kamyonet, Aydın kontrol noktasında durduruldu. Kamyonet içerisinde 16 düzensiz göçmen yakalandı. Olaydan 3 saat aradan sonra 26 ADC 483 plakalı kamyonetin de düzensiz göçmen taşıdığı istihbaratının alınması üzerine şüpheli aracı durduran ekipler kamyonet içerisinde bulunan 7 düzensiz göçmeni de yakaladı. Yakalanan 22 düzensiz göçmen Muğla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarılan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA