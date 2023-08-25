Muğla'da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis tarafından durumlarından şüphelenilen Suriye uyruklu şahısların ifadeleri sonucunda göçmen kaçakçısı şüphelisi bir Türk ve bir Suriye uyruklu kişi yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Polisin durumlarından şüphelendiği Suriye uyruklu şahısların sorgusunda yasa dışı yollardan yurt Rodos'a gitmek için kendilerini getiren aracı tarif etmeleri üzerine göçmen kaçakçısı şüphelisi biri Türk iki kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Tuzla mahallesinde bulunan bir otelde sırt çantalı, durumundan şüphelenilen 4 Suriye uyruklu şahsın yapılan kontrollerinde yasadışı yollardan Yunanistan'ın Rodos adasına gitmek için Fethiye'ye geldiklerini belirttiler.

Suriye uyruklu şüpheliler kendilerini siyah renkli bir aracın getirdiğini belirtmesi üzerine polisin yaptığı arama sonrası U.M. isimli şahıs yakalandı. Düzensiz göçmenlerin ifadesinde kendileriyle otelde ilgilenen kişinin ise Suriye uyruklu A.H. olduğunu belirtmesi üzerine yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir U.M. isimli Türk ve bir Suriye uyruklu A.H. işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesine sevk edildiler. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.