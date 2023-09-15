Muğla Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 yetişkin 4 çocuk toplam 17 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 organizatör ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'da 17 düzensiz göçmen yakalandı: 1 tutuklu

MUĞLA - Muğla Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 yetişkin 4 çocuk toplam 17 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 organizatör ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Muğla Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip edilen 35 BCL 514 plakalı kamyonetin Aydın kontrol noktasında durdurulması üzerine araç içerisinde 13 yetişkin 4 çocuk toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada şahsın üzerinde narkotik madde metanfetamin ele geçirildi. Muğla Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından kamyonet içerisinde yakalanan 17 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edilirken araç sürücüsü Y.C çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.