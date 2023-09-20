Muğla'da 154 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alandaki 154 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kıyıkışlacık Alagün Mevkii'nde Jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında ormanlık alanda şahısların olduğu görüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemede toplam 154 düzensiz göçmenin bölgeye kamyonlarla bırakıldığı tespit edildi. Yakalanan 154 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA