Muğla'da düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçme girişimleri engellendi. 15 gün içinde bin 107 düzensiz göçmen ve 81 organizatör yakalandı.

Muğla'da 15 günde bin 107 düzensiz göçmen, 81 organizatör yakalandı

MUĞLA - Yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için Muğla kıyılarına gelen düzensiz göçmenler, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak ülkelerine geri iade ediliyor.

Bin 480 kilometre kıyı uzunluğu nedeniyle düzensiz göçmenlerin Milas, Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye gibi ilçelerden özellikle gece saatlerinde lastik bot ve tekneler ile illegal yollardan kaçma girişimleri kolluk kuvvetlerince engelleniyor.

Muğla'da yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 Eylül-15 Eylül tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda denizde ve karada toplam Bin 107 yabancı uyruklu düzensiz göçmen şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemlerinin ardından ülkelerine iade edildi.

Karada ve denizde yakalanan yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri yurt dışına yasa dışı yollardan para karşılığı geçirmek için organizatör olduğu değerlendirilen 81 kişi de gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiği açıklandı.