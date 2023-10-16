Muğla'da 15 Günde 2 Bin 192 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla ve ilçelerinde 15 günde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 24 şüpheli tutuklandı.

Muğla ve ilçelerinde 15 günde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 24 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, 1-15 Ekim tarihlerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 24 şüpheli tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.