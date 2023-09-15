Muğla'da 128 Kaçak Göçmen Yakalandı, 10 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'da yapılan operasyonda kapalı kasa kamyonetlerde ve apartlarda toplam 128 kaçak göçmen ve 19 organizatör şüphelisi yakalandı. Tutuklanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.