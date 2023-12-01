Muğla'da 108 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Dalaman ve Datça ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 108 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Bodrum, Marmaris, Dalaman ve Datça ilçelerindeki ormanlık alan ve kıyı kesimlerinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 108 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.