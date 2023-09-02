Muğla'da 102 düzensiz göçmen yakalandı, 12 insan kaçakçılığı organizatörü tutuklandı

Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı grup amirlikleri, insan kaçakçılarına göz açtırmıyor. Muğla'da bir hafta içinde yapılan operasyonlarda 102 düzensiz göçmen yakalanırken, 12 göçmen kaçaklığı organizatörü yakalandı.

Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı grup amirlikleri, insan kaçakçılarına göz açtırmıyor. Muğla'da bir hafta içinde yapılan operasyonlarda 102 düzensiz göçmen yakalanırken, 12 göçmen kaçaklığı organizatörü yakalandı.

Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı grup amirlikleri 25 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Marmaris, Dalaman ve Bodrum ilçelerinde yapılan çalışma sonucunda 102 düzensiz göçmen yakalanırken 12 insan kaçakçılığı organizatörü tutuklandı.

Yakalanan Suriye, Afrika, Irak, Yemen, Filistin, Mısır, Afganistan uyruklu 102 düzensiz göçmen Ula Geri Gönderme merkezine teslim edilirken, 12 Türk ve Suriye uyruklu insan kaçakçılığı organizatörü tutuklandı. - MUĞLA