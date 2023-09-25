Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas Kıyıkışlacık'ta maden şirketinin projesine karşı dava açtı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Güllük Körfezi'nin önemli yerlerinden Milas Kıyıkışlacık'ta özel bir maden şirketi tarafından yapılacak yük tahliye iskelesi projesine karşı açtığı davada; Muğla 1. İdare Mahkemesi, 'ÇED olumlu' kararını iptal etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Muğla'nın bu güzelliklerini korumak için yeni projelerimizi hayata geçirmeye ve gereken mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kıyıkışlacık Mahallesi'nde özel bir maden şirketi tarafından yapılması planlanan "Yük Tahmil Tahliye İskelesi ve Dip Tarama Projesi"ne ÇED olumlu kararı verilmiş; Muğla Büyükşehir Belediyesi, projenin arkeolojik sit alanında yer alması, deniz kirliliğine neden olarak ekosistem üzerinde yaratacağı tahribat ve yeraltı su kaynakları üzerine olumsuz etkileri olacağı gerekçeleriyle ÇED kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştı.

Muğla 1. İdare Mahkemesi, projenin Güllük Körfezi'nde yaratacağı ilave deniz trafiği ve planlanan dip tarama faaliyeti sonucu oluşacak deniz kirliliğinin ekosistem üzerinde yaratacağı etkilerin ÇED raporunda ayrıntılı ve yeterli düzeyde irdelenmediği kanaatine vararak 'ÇED olumlu' kararını iptal etti.

BAŞKAN GÜRÜN: "MUĞLA'YI KORUMAK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çevreyi korumaya ve doğaya zarar verebilecek her türlü uygulamaya karşı mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Kıyıkışlacık'ta sürdürdükleri hukuki mücadelelerin sonuca ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Muğla'nın doğası ile eşsiz bir kent olduğuna vurgu yapan Başkan Gürün, şunları kaydetti:

"Biz Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyi koruyarak geleceğe daha yeşil ve mavi bir Muğla bırakmak için çalışıyoruz. Özellikle imar planlarımızı, atık alım teknelerimizi, atıksu ve katı atık bertaraf tesislerimizi daha da geliştiriyor her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Bu tür çalışmaların yanı sıra doğaya zarar vereceğini düşündüğümüz uygulamalara karşı da hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz. Son olarak Kıyıkışlacık'ta bir maden firması tarafından yapılması planlanan projenin bölge ekosistemine, yeraltı su kaynaklarına ve denize zarar vereceği için ÇED olumlu kararına iptal davası açtık. Sonuç olarak mahkeme ÇED olumlu kararını iptal ederek bizlere müjdeli bir haber verdi. Muğla'nın bu güzelliklerini korumak için yeni projelerimizi hayata geçirmeye ve gereken mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" dedi.