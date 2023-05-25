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Muğla Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Engellilere Oy Taşıyacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Engellilere Oy Taşıyacak

Politika Haberleri

Muğla'nın 13 ilçesinde ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanacak hasta, yatalak ve engelli vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi'nin tam donanımlı hasta ve engelli nakil araçları vatandaşların hizmetinde olacak.

Muğla'nın 13 ilçesinde ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanacak hasta, yatalak ve engelli vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi'nin tam donanımlı hasta ve engelli nakil araçları vatandaşların hizmetinde olacak. Büyükşehir Belediyesi 19 hasta nakil ambulansı, hasta ve engelli nakil aracı, 52 personelle 28 Mayıs seçimleri için oy kullanacak yatağa bağlı, hasta ve engelli vatandaşları sandığa götürecek.

444 48 01 Çağrı Merkezi üzerinden Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşan vatandaşlar seçim günü evlerinden alınarak oy kullanacakları sandıklara götürülecek. Taşıma hizmeti ilçeler arası değil sadece ilçe içinde yapılabilecek. Seçimlerde vatandaşların demokratik haklarını kullanması, uzman ekiplerle sağlıklı bir şekilde sandıklara ulaşması için Büyükşehir ekipleri görev başında olacak. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

28 Mayıs Seçimi Muğla Politika Haberler

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