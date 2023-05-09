Muğla Büyükşehir Belediyesi, hasta ve engelli vatandaşları sandığa taşıyacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için oy kullanacak hasta, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşları tam donanımlı hasta ve engelli nakil araçları ile sandığa götürecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için oy kullanacak hasta, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşları tam donanımlı hasta ve engelli nakil araçları ile sandığa götürecek.

Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın 13 ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde oy kullanacak hasta, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlar için 19 hasta nakil ambulansı, hasta ve engelli nakil aracı, 41 personelle görev başında olacak.

444 48 01 Çağrı Merkezi üzerinden Büyükşehir'e ulaşan vatandaşlar, seçim günü evlerinden alınarak oy kullanacakları sandıklara götürülecek. Taşıma hizmeti ilçeler arası değil sadece ilçe içinde yapılabilecek.