Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın'dan Emeklilere Destek Sözü

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, "En düşük emekli maaşını alan ve hane toplam geliri 15 bin liranın altında olan emeklilerimizin gelirinin en az 15 bin liraya tamamlanması için biz de destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Ayaydın'ın basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, Muğla'da eksik kalan hizmetlerin tamamlanması ve vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayaydın, Muğla'nın özellikle emeklilerin tercih ettiği bir şehir olduğunu ifade etti.

Düşük seviyede maaş alan her emekliye seçilmeleri halinde belediye olarak destek olacaklarını vurgulayan Ayaydın, şunları kaydetti:

"En düşük emekli maaşını alan ve hane toplam geliri 15 bin liranın altında olan emeklilerimizin gelirinin en az 15 bin liraya tamamlanması için biz de destek olacağız. Bunu bir kereye mahsus değil, her ay yapacağız. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 40 bin öğrenci eğitim alıyor. Muğla'da yaşamını sürdürmek isteyen öğrencilere de eski bir akademisyen olarak belediyeye personel alımlarında öncelik tanınacak."

Seçim yarışında rakiplerinin projelerle karşısına çıkamadığı için "AK Parti gelirse içkili yerler kapanacak. Bodrum başta olmak üzere tüm Muğla betona boğulacak." gibi dedikodu siyaseti yaymaya çalıştıklarını savunan Ayaydın, şöyle devam etti:

"Bu dedikoduları yerel yönetim yarışında rakiplerimiz yayıyor. Projelerle karşımıza çıkamayınca seçmeni böyle korkutarak konsolide etmeye çalışıyorlar. Bir kez daha söylüyorum kim nasıl yaşıyorsa öyle yaşamaya devam edecek. İçki ruhsatları ile alakalı en ufak bir engel sınırlama olmayacak. Bir de 'Gelirlerse konserleri, sergileri, etkinlikleri yasaklarlar.' diye söylentiler duyuyorum. Ben iddia ediyorum, yerel yönetime seçildiğimiz takdirde bugün konser etkinlik, sanatsal aktivite adına ne yapılıyorsa en az 10 katını yapacağız. Burası her karışıyla cıvıl cıvıl 12 ay yaşayan bir şehir olacak. Muğla ruh kazanacak. Bodrum, Marmaris gibi ilçelerde, merkezde yeni yapılaşmaya asla gidilmeyecek. Bütüncül imar planları çıkarılarak kaçak yapılaşmaya da engel olacağız."

Ayaydın, Muğla merkez, Bodrum ve Fethiye stadyumlarının yatırım programına alındığını 2024 ve 2025 yıllarında süratle inşaatlarına başlanacağını bildirdi.

Statların 10-12 bin kapasiteli ve UEFA kriterlerine uygun olacağını belirten Ayaydın, Marmaris'e kapalı spor salonu, tenis kortları olan bir Gençlik Merkezi, Fethiye'ye kapalı bir yüzme havuzu ile Bodrum'a kapalı spor salonu yapılacağını sözlerine ekledi.