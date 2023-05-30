MUDEM ve Eskişehir Barosu, Avukatlara Mülteci Hukuku Eğitimi Verdi

Mülteci Destek Merkezi (MUDEM) ve Eskişehir Barosu iş birliğiyle düzenlenen "Mülteci Hukuku Mevzuatı ve Uygulamasına Dair Avukatlara Yönelik Eğitim Programı"nın ilki Eskişehir'de gerçekleştirildi.

MUDEM tarafından organize edilen "Mülteci Hukuku Mevzuatı ve Uygulamasına Dair Avukatlara Yönelik Eğitim Programı" Eskişehir'de başladı. Eskişehir Barosu iş birliğiyle düzenlenen ve Av. Cemre Parmaksız Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime baroya kayıtlı 40 avukat katıldı. Eğitim çerçevesinde sığınmacılar ve mültecilere yönelik hukuki düzenlemelere dair bilgiler aktarıldı. Sonrasında tercüman desteği ile çalışmanın esasları ve hukuki konularda tercümanların ve doğru tercümenin önemi konularında bilgi ve deneyim aktarımı sağlandı. Bu tür eğitimlerin kendileri için çok faydalı olduğunu ifade eden avukatlar da, MUDEM uzmanlarına adli vakalarla ilgili yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, merak ettikleri soruların yanıtlarını aldı.

Kırıkkale Barosu işbirliğiyle 2 Haziran'da Kırıkkale'de devam edecek eğitimler, Yalova Barosu iş birliğiyle 17 Haziran'da Yalova'da sona erecek. - ANKARA