Müdafaa Hareketi Yöneticisi Tutuklandı

Müdafaa Hareketi isimli sosyal medya hesabından mültecilere yönelik bir açıklama yaparak miting düzenleyeceklerini söyleyen paylaşım yapan 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müdafaa Hareketi isimli sosyal medya hesabı üzerinden ırkçı provokasyonlar yapan ve şiddet çağrısında bulunan 'Müdafaa Hareketi' yöneticilerinden R.K., 'kanunlara uymamaya tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Olayın geçmişi

Müdafaa Hareketi isimli sosyal medya hesabı üzerinden, 'ülkenin işgal altında olduğu ve mevcut idarenin işgale kayıtsız kalması durumunda ekim ayından itibaren harekete geçecekleri' şeklinde paylaşım yapılmıştı.

Söz konusu bildiri sonrası harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını açıklayarak, şu ifadelere yer vermişti:

"13.09.2023 tarihinde, Müdafaa Hareketi isimli sosyal medya hesabından isimsiz ve imzasız olarak yapılan paylaşımla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunu'nun 217. Maddesi kapsamında 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçundan soruşturma başlatılmıştır. Adı geçen sosyal medya adresinin kullanıcıları, organizatörleri ile tüm bileşenlerinin tespiti için ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir." - ANKARA