Mucur'da sandık itirazı reddedildi

Kırşehir'in Mucur ilçesinde İlçe Seçim Kurulu, 32 sandık için yapılan itirazı kabul etmedi.

Mhp temsilcileri, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 14 bin 380 seçmenin oy kullandığı 32 sandık için oyların yeniden sayılmasını istedi.

İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını reddetti.

Mhp Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Seçim Kuruluna yeniden itiraz edeceklerini söyledi.

Mucur'da belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 2 bin 180 oy alan Büyük Birlik Partisi adayı Ali Şahin kazanmıştı. MHP adayı Fatih Yıldırım 2 bin 148 oy almıştı.