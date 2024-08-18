Üye Girişi
Haberler

Mücahit Arınç, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yatırımlarını inceledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yatırımlarını yerinde inceledi. Arınç, tesislerin eksikliklerini tamamlayarak vatandaşlara hizmet sunmayı amaçladıklarını belirtti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yatırımlarını yerinde inceledi.

Yasama tatilini Manisa'da saha çalışmaları yaparak geçiren Mücahit Arınç, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün devam eden proje ve yatırımlarını yerinde inceledi. Arınç'a ziyaretlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk eşlik etti.

İlk olarak Şehzadeler'in Karaağaçlı Mahallesinde yapımı devam eden spor tesisini ziyaret eden Arınç, İl Müdürü Öztürk'ten tesisin teknik özellikleri hakkında bilgi aldı. Tesis inşaatında çalışan işçilerle de sohbet eden Arınç, "Tesisimizdeki eksiklikleri en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Bir ilki gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Beraberindeki heyetle birlikte Karağaçlı'dan Manisa Sivil Havacılık Merkezi'ne geçen Arınç, tesis hakkında yetkililerle uzun uzun sohbet etti. Arınç, tesiste model uçak ve drone uçuran üniversite öğrencileriyle sohbet etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün tesisi tekrar faal hale getirmek adına ürettiği projeleri dinleyen Arınç, projelere bürokratik ve siyasi destek sağlama söz vererek, "Bu değerli fakat hak ettiği değeri bulamamış tesisi çok yakın zamanda tekrar faal hale getireceğiz. Zihnimizde olanı pratiğe döktüğümüzde Manisa için bir ilki gerçekleştirmiş olacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili AK Parti Gençlik manisa Spor Politika Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti? Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 19 Ağustos Euro kaç lira? Öyle Bir Geçer Zaman Ki Aylin neden öldü? Roblox ne zaman açılacak? 19 Ağustos Pazartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 19 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat sonuçlara nasıl bakılır? Yeşil pasaport kimlere verilir, nasıl alınır ve şartları ne? Yeşil pasaport hangi ülkelerde geçerli? Ali Koç'u iterek düşüren kim? Fatih Özkan kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçında ne oldu? Feyyaz Uçar kimdir? Feyyaz Uçar kaç yaşında, nereli? Amedspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amedspor-İstanbulspor maçı şifresiz mi? Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oldu mu? Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı katılım endeksine uygun mu? AHES Gayrimenkul kaç lot veriyor? Hatayspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor-Kasımpaşa maçı şifresiz mi? Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında, nereli? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı? İzmir su kesintisi sorgulama! 19 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Ankara elektrik kesintisi! 19 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! DGS SONUÇLARI DGS sonuçları açıklandı mı? 19 Ağustos DGS sonuçları bugün açıklanacak mı?
title