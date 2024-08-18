Mücahit Arınç, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yatırımlarını inceledi

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yatırımlarını yerinde inceledi.

Yasama tatilini Manisa'da saha çalışmaları yaparak geçiren Mücahit Arınç, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün devam eden proje ve yatırımlarını yerinde inceledi. Arınç'a ziyaretlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk eşlik etti.

İlk olarak Şehzadeler'in Karaağaçlı Mahallesinde yapımı devam eden spor tesisini ziyaret eden Arınç, İl Müdürü Öztürk'ten tesisin teknik özellikleri hakkında bilgi aldı. Tesis inşaatında çalışan işçilerle de sohbet eden Arınç, "Tesisimizdeki eksiklikleri en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Bir ilki gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Beraberindeki heyetle birlikte Karağaçlı'dan Manisa Sivil Havacılık Merkezi'ne geçen Arınç, tesis hakkında yetkililerle uzun uzun sohbet etti. Arınç, tesiste model uçak ve drone uçuran üniversite öğrencileriyle sohbet etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün tesisi tekrar faal hale getirmek adına ürettiği projeleri dinleyen Arınç, projelere bürokratik ve siyasi destek sağlama söz vererek, "Bu değerli fakat hak ettiği değeri bulamamış tesisi çok yakın zamanda tekrar faal hale getireceğiz. Zihnimizde olanı pratiğe döktüğümüzde Manisa için bir ilki gerçekleştirmiş olacağız" dedi. - MANİSA