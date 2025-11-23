Haberler

Mücahit Arınç: 'Bu bir seçim çalışması değil, millete hizmet görevimiz'

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, katıldığı hayır programında erken seçim iddialarına yanıt vererek, vatandaşlarla iç içe olmanın kendilerinin asli görevi olduğunu ifade etti. Saha çalışmalarının sürekli olacağına vurgu yaptı.

Manisa'da katıldığı bir hayır programında vatandaşların "Erken seçim mi var?" sorusuna açıklık getiren AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, "Bu bir seçim çalışması değil, milletle iç içe olma görevimizin gereği" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı Kayadibi Mahallesi'nde düzenlenen hayır programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sahadaki yoğun çalışmalar nedeniyle sıkça "Sürekli sahadasınız, seçim mi geliyor?" şeklinde sorular yönelttiğini söyleyen Arınç, erken seçim iddialarına net bir cevap verdi. Arınç, bunun bir seçim hazırlığı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir seçim çalışması değil. Bugün sahadaysak, bu geçen seçimde bize verdiğiniz görevin gereğini yerine getirdiğimiz içindir. Bizim asli vazifemiz milletle iç içe olmaktır. Seçim bitti diye milleti bırakmayız. Millet neredeyse biz her zaman orada olacağız."

Saha çalışmalarının parti politikalarının temelini oluşturduğunu belirten Arınç, siyasetin yalnızca seçim dönemlerine sıkışan bir faaliyet olmadığını vurgulayarak, "Siyaset; spor müsabakalarında gençlerimize destek vermek, pazar yerlerinde esnafımızla sohbet etmek, taziye evlerinde acılarımızı paylaşmak, düğünlerde sevinçlerimizi büyütmektir. Yani hayatın her anında milletimizle omuz omuza olmaktır." dedi.

AK Parti teşkilatlarının Manisa'nın dört bir yanında güçlü bir gönül bağı kurduğunu ifade eden Arınç, Sancaklı Kayadibi'ndeki hayır programının da bu birlik ve dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu söyledi. Programın sonunda vatandaşlarla birebir sohbet eden Arınç, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek katılımcılara teşekkür etti.

Arınç, sözlerini "Rabbim yapılan tüm hayırları kabul etsin" diyerek tamamladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
