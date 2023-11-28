Muammer Güler, 2024'te Şişli Belediye Başkanı olmak için adaylığını açıkladı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Güler, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı olacağını söyleyerek, "Cumhuriyet Halk Partimizden ikinci kez başvurmak ve yeniden seçilmek için adayım" dedi.

2019'da yapılan yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterdiği Muammer Keskin, yüzde 48.49 oy oranıyla Şişli Belediye Başkanı olarak seçilmişti. 4 buçuk yıldır görevde olan Keskin, bugün CHP Şişli İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen programda bir dönem daha Şişli Belediye Başkanı olmak için aday olacağını açıkladı.

"Cumhuriyet Halk Partimizden ikinci kez başvurmak ve yeniden seçilmek için adayım"

CHP Şişli İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililere seslenen Muammer Keskin, "Yola çıkarken sizlere söylemiştim; Şişli'yi talan edenlere Şişli'yi dar edeceğiz. Bunu herkes bilsin. Ranta boğulmuş bu ilçede toplum kesimlerinin tamamını kucaklayan, halkçı, demokratik ve toplumcu bir belediyenin öncülüğünü yaptık. Önceliğimiz katılımdır, katılımın olmadığı yerde ne konuşursak konuşalım hiçbirinin bir önemi yok. Onun için katılımla birlikte şeffaflığı çok önemsiyoruz. Halkçılık, eşitlik, adaletle herkese hizmet götürmek, eşit bir hizmet götürmek önceliğimizdir. Dayanışmayı, gelişimi, ilerlemeyi, liyakati her zaman her projemize yansıttık. 5 yıldır da buna çaba sarf eden bir arkadaşınızım. Bizler sosyal adalet, eşitlik ve refah içinde roller üstlenmeliyiz. Sadece yoksulluğu konuşmamalıyız, yoksulluğu nasıl gidereceğimizi de konuşmak zorundayız. Şişli'de bu rolümüzün farkındayız ve bütün projelerimizi de bu role uygun yapmaya gayret ediyoruz. El ele kol kola verdik, omuz omuza verdik. Bundan sonra da daha güçlü bir biçimde devam etmeye var mısınız? Bu haklı mücadelede birlikte çalışmaya, daha çok çalışmaya var mısınız? Ben de varım. Baba ocağımızdan, evimizden Cumhuriyet Halk Partimizden ikinci kez başvurmak ve yeniden seçilmek için adayım" diyerek adaylığını açıkladı. - İSTANBUL