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MSNBC, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sorgulayan sunucunun programını yayından kaldırdı

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MSNBC Televizyonu'nun İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sorgulayan sunucu Mehdi Hasan'ın programlarını yayından kaldırması tepki çekti. İzleyiciler, kanala, Hasan'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik ifadeleri nedeniyle mi cezalandırıldığı sorularını yöneltti.

MSNBC Televizyonu'nun İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sorgulayan sunucu Mehdi Hasan'ın programlarını yayından kaldırması tepki çekti.

The Washington Post Gazetesi'nin haberine göre, MSNBC, Hasan'ın pazar geceleri yayınlanan programının "hafta sonu yayın akışının yeniden yapılandırılması" adı altında yayından kaldırıldığını duyurdu.

MSNBC, söz konusu duyurusunun ardından eleştirilerin odağı olurken izleyiciler, kanala, Hasan'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik ifadeleri nedeniyle mi cezalandırıldığı sorularını yöneltti.

Hasan'ın programlarının yayından kaldırmasına tepki gösteren isimlerden ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Gazze'de savaşın devam ettiği bir süreçte MSNBC'nin insan hakları savunuculuğu yapan Hasan'ın programını iptal etmesi kanal için kötü bir imaj. İfade özgürlüğü savunucusu olarak kanal bu kararıyla ilgili açıklama borçlu. Bunu neden şimdi yapmayı tercih etsinler ki?" ifadelerini kullandı.

Türk kökenli Amerikan vatandaşı eski MSNBC sunucusu Cenk Uygur ise Hasan'ın programının "Müslümanlara gerçek birer insan gibi davrandığı için değil, aynı zamanda konuklarına gerçekten meydan okuduğu için" iptal edildiği değerlendirmesinde bulundu.

Gazete, ayrıca, programı yayından kaldırılan Hasan'ın MSNBC'de işine "yardımcı sunucu" olarak devam edeceğini belirtti.

Hasan'ın Regev'e yönelttiği sorular viral oldu

Hasan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Dış İlişkiler ve Uluslararası İletişim Başdanışmanı Mark Regev'e sorduğu "Gazze'de çocukları öldürdüğünüzü kabul ediyor musunuz?" sorusu sosyal medyada viral olmuştu.

Sunucu, Hasan'ın Regev'e yönelttiği "Kendi gözlerimle enkazdan çıkarılan birçok çocuk cesedi gördüm. Her şeyden önce, bu insanların, bu çocukların nasıl öldüğünü bilmiyorsunuz?" ifadeleri ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair yorumları sosyal medya platformu X'te yaklaşık 6 milyon görüntüleme almıştı.

Kaynak: AA / Politika

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