MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika