MSB, Yunanistan ve Suriye sınırında 3'ü FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 7 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan ve Suriye sınırında 3'ü FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 7 kişinin yakalandığını duyurdu. Terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan kişilerin 3'ünün FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan ve Suriye sınırında 3'ü FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 7 kişinin yakaladığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.