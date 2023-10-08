Haberler

MSB, Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyelerini yakaladı

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ üyesi 4 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ üyesi 4 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Politika Haberler

title