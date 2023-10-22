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MSB, Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesini yakaladı

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Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesinin hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Politika

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