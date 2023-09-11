MSB, yasa dışı geçişlerle mücadelede 12 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan kişiler arasında PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütü mensupları da bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5'inin PKK/KCK/PYD-YPG, 4'ünün FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA