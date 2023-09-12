MSB, Yasa Dışı Geçiş Girişiminde Bulunan 7 Kişiyi Yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan kişiler arasında FETÖ ve DEAŞ terör örgütü mensupları da bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA